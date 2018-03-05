Курсы валют НБУ на 05.03.2018
05.03.2018 08:00
На 3-5 марта НБУ установил официальные курсы валют на уровне:
2653,5904 грн за $100;
3267,1005 грн за 100 евро;
4,6832 грн за 10 руб РФ.
На 2 марта Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:
2666,9496 грн за $100;
3245,9444 грн за 100 евро;
4,7258 грн за 10 руб РФ.
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