Официальные курсы банковских металлов на 05.03.2018
05.03.2018 08:00
Нацбанк Украины установил на 3-5 марта следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций
золото - 349411,52 грн;
серебро - 4363,83 грн;
платина - 257132,91 грн;
палладий - 268277,99 грн.
Напомним, на 2 марта были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
золото - 348770,33 грн;
серебро - 4351,13 грн;
платина - 261094,37 грн;
палладий - 277629,45 грн.
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