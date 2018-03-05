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Депозитные ставки опустились

05.03.2018 10:00
Обзор актуальных процентных ставок по депозитам, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 05.03.2018)

За последнюю неделю процентные ставки по депозитам преимущественно снизились. Об этом свидетельствует обзор* актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 05.03.2018, см. Таблицу 1).

Таблица 1. Средние процентные ставки по депозитам на 05.03.18

Валюта

бессрочный

до месяца

от 1 до 3

 месяцев

от 3 до 6

 месяцев

от 6 до 12

 месяцев

от
12 месяцев

UAH

7,54%

7,98%

9,43%

11,84%

12,29%

11,97%

USD

0,90%

0,58%

1,18%

2,07%

2,65%

2,97%

EUR

0,57%

0,52%

0,72%

1,28%

1,80%

2,07%

Согласно данным мониторинга, средняя процентная ставка в гривне не изменилась для бессрочных сбережений  (7,54%) и для вкладов на период до 1 месяца (7,98%). На прежнем уровне осталась доходность и депозитов на срок от 1 до 3 месяцев (9,43%). Стоимость вкладов сроком от 3 до 6 месяцев опустилась на 0,01 п.п. до 11,84% годовых. Вклады периодом и от 6 до 12 месяцев упали в цене на 0,05 п.п. и предлагают 12,29% годовых. А депозиты сроком свыше 12 месяцев подешевели на 0,08 п.п. до 11,97% годовых.

Средняя процентная ставка в долларах США для бессрочных сбережений упала на 0,01 п.п. и составляет 0,90% годовых. Не претерпела изменений доходность вкладов сроком до 1 месяца (0,58%), 1 до 3 месяцев (1,18%) и от 3 до 6 месяцев (2,07%). Синхронно, на 0,04 п.п., подешевели депозиты на срок от 6 до 12 месяцев (2,65%) и свыше 12 месяцев (2,97%).

Средняя процентная ставка в евро для бессрочных сбережений снизилась на 0,02 п.п. и составляет 0,57% годовых. Депозиты сроком до 1 месяца по-прежнему предлагают 0,52% годовых. Не изменилась и стоимость вкладов на период от 1 до 3 месяцев (0,72%) и от 3 до 6 месяцев (1,28%). Депозиты на период от 6 до 12 месяцев выросли в цене на 0,02 п.п. и предлагают 1,80% годовых. Сбережения сроком свыше 12 месяцев подорожали на 0,01 п.п. до 2,07% годовых.

На графике ниже изображена динамика средних процентных ставок для вкладов всех периодов для каждой валюты за последние две недели.

*Обзор составлен на основании данных по 140 депозитным  программам
от 31 украинского банка, дата последнего обновления - 05.03.18

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Депозиты
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