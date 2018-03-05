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Хорошковский передумал покупать Сбербанк - СМИ

05.03.2018 08:52
Бизнесмен вышел их переговоров с материнской структурой Сбербанка из-за санкционных рисков
Валерий Хорошковский

Бизнесмен Валерий Хорошковский вышел из переговоров по покупке украинской "дочки" российского Сбербанка. Об этом FinClub сообщил источник в банковских кругах.

По его словам, Хорошковский достиг принципиальной договоренности с материнской структурой Сбербанка. Однако он был вынужден в конце января выйти из переговоров, после того как его юристы дали свое заключение о возможных рисках, связанных с нарушением санкционного законодательства ЕС в случае прямой или опосредованной покупки украинского Сбербанка.

"Для Хорошковского, который является резидентом Монако, вопрос санкций ЕС очень важен, поэтому он вышел из переговоров", - заявил собеседник издания.

Выход Хорошковского из переговоров совпал по времени с уходом из банка главы правления банка Игоря Юшко, который помогал ему вести переговоры. Юшко покинул банк с 1 февраля. После ухода Юшко правление банка также покинул казначей банка Дмитрий Золотько. И.о. главы правления банка стала Ирина Князева.

В настоящее время Национальный банк рассматривает документы от белорусского Паритетбанка на покупку 100% акций Сбербанка, который был направлен ему 21 декабря 2017 года.

Хорошковский ранее возглавлял СБУ, таможню, был первым вице-премьером в правительстве Николая Азарова в 2010-2012 годы. Последние 5 лет он живет в Монако. Ранее он был владельцем Укрсоцбанка.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Сбербанк России, Хорошковский
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