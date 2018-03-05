Наличные курсы валют: данные на 10:00

В понедельник, 5 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с субботой, вырос на 0,97 коп до 26,4940 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 2,25 коп - до 26,8775 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,6 грн, минимальный курс продажи - 26,75 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 2,50 коп и составляет 32,4440 грн, средний курс продажи - вырос на 4,30 коп до 33,1150 грн. Продать евро дороже можно за 32,7 грн, купить дешевле - за 32,9 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 7,3 коп и составляет 4,231 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,7 коп и составляет 4,784 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,55 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,7 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,4940 26,8775 0,4231 0,4784 32,4440 33,1150 Медиана 26,5000 26,8500 0,4415 0,4790 32,4850 33,1000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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