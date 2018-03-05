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Наличные курсы валют: данные на 10:00

05.03.2018 10:09
В понедельник, 5 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с субботой, вырос на 0,97 коп до 26,4940 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 2,25 коп - до 26,8775 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,6 грн, минимальный курс продажи - 26,75 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 2,50 коп и составляет 32,4440 грн, средний курс продажи - вырос на 4,30 коп до 33,1150 грн. Продать евро дороже можно за 32,7 грн, купить дешевле - за 32,9 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 7,3 коп и составляет 4,231 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,7 коп и составляет 4,784 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,55 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,7 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

26,4940

26,8775

0,4231

0,4784

32,4440

33,1150

Медиана

26,5000

26,8500

0,4415

0,4790

32,4850

33,1000


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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