Наличные курсы валют: данные на 12:00
Средний курс продажи американской валюты упал на 2,47 коп - до 26,8303 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,6 грн, минимальный курс продажи - также 26,6 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 0,53 коп и составляет 32,4243 грн, средний курс продажи - вырос на 1,30 коп до 33,0850 грн. Продать евро дороже можно за 32,7 грн, купить дешевле - за 32,85 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,1 коп и составляет 4,315 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,3 коп и составляет 4,773 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,6 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,68 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
26,4657
|
26,8303
|
0,4315
|
0,4773
|
32,4243
|
33,0850
|
Медиана
|
26,4750
|
26,8000
|
0,4500
|
0,4780
|
32,4500
|
33,1000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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