Наличные курсы валют: данные на 12:00

В понедельник, 5 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с субботой, упал на 1,87 коп до 26,4657 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 2,47 коп - до 26,8303 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,6 грн, минимальный курс продажи - также 26,6 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 0,53 коп и составляет 32,4243 грн, средний курс продажи - вырос на 1,30 коп до 33,0850 грн. Продать евро дороже можно за 32,7 грн, купить дешевле - за 32,85 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,1 коп и составляет 4,315 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,3 коп и составляет 4,773 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,6 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,68 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,4657 26,8303 0,4315 0,4773 32,4243 33,0850 Медиана 26,4750 26,8000 0,4500 0,4780 32,4500 33,1000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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