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Наличные курсы валют: данные на 12:00

05.03.2018 12:06
В понедельник, 5 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с субботой, упал на 1,87 коп до 26,4657 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 2,47 коп - до 26,8303 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,6 грн, минимальный курс продажи - также 26,6 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 0,53 коп и составляет 32,4243 грн, средний курс продажи - вырос на 1,30 коп до 33,0850 грн. Продать евро дороже можно за 32,7 грн, купить дешевле - за 32,85 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,1 коп и составляет 4,315 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,3 коп и составляет 4,773 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,6 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,68 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

26,4657

26,8303

0,4315

0,4773

32,4243

33,0850

Медиана

26,4750

26,8000

0,4500

0,4780

32,4500

33,1000


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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