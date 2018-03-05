К закрытию межбанка доллар потерял 13 копеек

В понедельник, 5 марта, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,55/26,59, к закрытию котировки составили 26,43/26,455

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,43, максимальные - 26,55. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,455, максимальные - 26,59.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4652/0,4662, к закрытию котировки составили 0,4631/0,4638.

Торги по евро начались с котировок 32,6511/32,6977, к закрытию котировки составили 32,5670/32,5952.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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