Курсы валют НБУ на 06.03.2018
06.03.2018 08:03
Нацбанк повысил официальный курс гривни на 5 копеек
На 6 марта НБУ установил официальные курсы валют на уровне:
2648,2080 грн за $100;
3259,1496 грн за 100 евро;
4,6378 грн за 10 руб РФ.
На 5 марта Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:
2653,5904 грн за $100;
3267,1005 грн за 100 евро;
4,6832 грн за 10 руб РФ.
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