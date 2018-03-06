Официальные курсы банковских металлов на 06.03.2018

Нацбанк Украины установил на 6 марта следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 349669,38 грн;

серебро - 4372,19 грн;

платина - 256346,53 грн;

палладий - 262967,05 грн.

Напомним, на 5 марта были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 349411,52 грн;

серебро - 4363,83 грн;

платина - 257132,91 грн;

палладий - 268277,99 грн.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.