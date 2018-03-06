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Официальные курсы банковских металлов на 06.03.2018

06.03.2018 08:04
Нацбанк Украины установил на 6 марта следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 349669,38 грн;

серебро - 4372,19 грн;

платина - 256346,53 грн;

палладий - 262967,05 грн.

Напомним, на 5 марта были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

золото - 349411,52 грн;

серебро - 4363,83 грн;

платина - 257132,91 грн;

палладий - 268277,99 грн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: банковские металлы
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