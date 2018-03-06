 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.50  26.84   EUR:  32.46  33.11
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Мировой банковский сектор прячет в тени $45 трлн

06.03.2018 09:21
На долю США приходится 31% активов от общего объема теневой финансовой системы
Фото - iStock/Global Images Ukraine

Объем теневого банковского сектора в 29 странах мира по итогам 2016 года вырос на 7,6%, превысив $45,2 трлн. Это составляет 13% от финансовых активов в государствах. Об этом свидетельствую данные доклада Совета по финансовой стабильности (FSB).

По версии FSB, на долю США приходится 31% активов от общего объема теневой финансовой системы, Китая - 16%, Каймановых островов - 10%, Люксембурга - 7%, Японии - 6%.

В определение "теневой банковской системы" входят компании, которые не являются банковскими учреждениями - это хедж-фонды, инвестиционные и брокерские компании, фонды денежного рынка, а также ряд других компаний.

FSB был создан странами G20 в 2009 году на основе существовавшего с 1999 года Форума финансовой стабильности (FSF).

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в TwitterFacebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: теневая экономика
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Новости партнеров