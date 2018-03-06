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Fitch подтвердил рейтинг бондов Укрэксимбанка на уровне B-

06.03.2018 10:35
Агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг гривневых евробондов Укрэксимбанка

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг гривневых еврооблигаций Укрэксимбанка на уровне В- и рейтинг восстановления активов на уровне RR4.

Государственный Укрэксимбанк в конце февраля разместил трехлетние кредитные ноты (loan participation notes, LPN) на 4,05 млрд грн, или $150 млн, и купонной ставкой 16,5% годовых. Бумаги размещены по цене 100% номинала.

Хотя LPN эмитированы в гривне, выплаты процентного дохода и погашение будут осуществляться в долларах по действующему на момент платежа курсу Национального банка Украины.

Ноты эмитированы по правилу Reg S. Соорганизатором выпуска стали Citigroup Global Markets и JPMorgan Securities.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Укрэксимбанк
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