Наличный доллар подешевел на 18 копеек
Средний курс продажи американской валюты упал на 18,97 коп - до 26,6407 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,45 грн, минимальный курс продажи - 26,44 грн.
Средний курс покупки евро упал на 15,17 коп и составляет 32,2727 грн, средний курс продажи - упал на 17,23 коп до 32,9127 грн. Продать евро дороже можно за 32,5 грн, купить дешевле - за 32,69 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 2,7 коп и составляет 4,289 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 2,3 коп и составляет 4,750 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,6 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,65 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
26,2920
|
26,6407
|
0,4289
|
0,4750
|
32,2727
|
32,9127
|
Медиана
|
26,3000
|
26,6000
|
0,4430
|
0,4710
|
32,3000
|
32,9000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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