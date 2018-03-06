Наличный доллар подешевел на 18 копеек

Во вторник, 6 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 17,37 коп до 26,2920 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 18,97 коп - до 26,6407 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,45 грн, минимальный курс продажи - 26,44 грн.

Средний курс покупки евро упал на 15,17 коп и составляет 32,2727 грн, средний курс продажи - упал на 17,23 коп до 32,9127 грн. Продать евро дороже можно за 32,5 грн, купить дешевле - за 32,69 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 2,7 коп и составляет 4,289 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 2,3 коп и составляет 4,750 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,6 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,65 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,2920 26,6407 0,4289 0,4750 32,2727 32,9127 Медиана 26,3000 26,6000 0,4430 0,4710 32,3000 32,9000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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