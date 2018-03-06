 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.30  26.64   EUR:  32.26  32.89
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Наличный доллар подешевел на 18 копеек

06.03.2018 12:25
Во вторник, 6 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 17,37 коп до 26,2920 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 18,97 коп - до 26,6407 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,45 грн, минимальный курс продажи - 26,44 грн.

Средний курс покупки евро упал на 15,17 коп и составляет 32,2727 грн, средний курс продажи - упал на 17,23 коп до 32,9127 грн. Продать евро дороже можно за 32,5 грн, купить дешевле - за 32,69 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 2,7 коп и составляет 4,289 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 2,3 коп и составляет 4,750 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,6 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,65 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

26,2920

26,6407

0,4289

0,4750

32,2727

32,9127

Медиана

26,3000

26,6000

0,4430

0,4710

32,3000

32,9000


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Новости партнеров