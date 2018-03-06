 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.30  26.64   EUR:  32.26  32.89
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Доллар на межбанке потерял 7 копеек

06.03.2018 12:37
Во вторник, 6 марта, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,39/26,43*, к 12:00 котировки составили 26,32/26,36

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,32, максимальные - 26,39. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,36, максимальные - 26,43.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4665/0,4676, к 12:00 котировки составили 0,4654/0,4666.

Торги по евро начались с котировок 32,5547/32,6040,  к 12:00 котировки составили 32,4762/32,5256.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: курсы валют, межбанк
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Новости партнеров