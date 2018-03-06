Доллар на межбанке потерял 7 копеек

Во вторник, 6 марта, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,39/26,43*, к 12:00 котировки составили 26,32/26,36

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,32, максимальные - 26,39. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,36, максимальные - 26,43.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4665/0,4676, к 12:00 котировки составили 0,4654/0,4666.



Торги по евро начались с котировок 32,5547/32,6040, к 12:00 котировки составили 32,4762/32,5256.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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