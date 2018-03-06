Активы украинских банков в феврале уменьшились на 35 млрд грн

На 1 февраля активы украинских банков составили 1,3 трл грн

Активы работающих банков Украины, без учета неплатежеспособных финансовых учреждений, за январь сократились на 34,8 млрд грн, или на 2,6%, - до 1,3 трлн грн. Об этом Национальный банк Украины (НБУ) сообщает на официальном сайте.



Обязательства банков за этот период сократились на 2,4% - до 1,14 трлн грн, уставный капитал вырос на 0,2% - до 496,5 млрд грн.



На начало февраля в Украине работало 82 банка, в том числе 38 - с иностранным капиталом, уточняет НБУ.



Активы работающих банков Украины, без учета неплатежеспособных финансовых учреждений, за 2017 год выросли на 80 млрд грн, или на 6,4%, - до 1,34 трлн грн.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.