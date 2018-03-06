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Активы украинских банков в феврале уменьшились на 35 млрд грн

06.03.2018 12:55
На 1 февраля активы украинских банков составили 1,3 трл грн
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Активы работающих банков Украины, без учета неплатежеспособных финансовых учреждений, за январь сократились на 34,8 млрд грн, или на 2,6%, - до 1,3 трлн грн. Об этом Национальный банк Украины (НБУ) сообщает на официальном сайте.

Обязательства банков за этот период сократились на 2,4% - до 1,14 трлн грн, уставный капитал вырос на 0,2% - до 496,5 млрд грн.

На начало февраля в Украине работало 82 банка, в том числе 38 - с иностранным капиталом, уточняет НБУ.

Активы работающих банков Украины, без учета неплатежеспособных финансовых учреждений, за 2017 год выросли на 80 млрд грн, или на 6,4%, - до 1,34 трлн грн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Нацбанк
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