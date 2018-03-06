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НБУ смягчил требования к кредитным посредникам банков

06.03.2018 14:55
Нацбанк изменил требования к кредитным посредникам финучреждений
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Национальный банк Украины (НБУ) смягчил требования к кредитным посредникам банков. Соответствующие изменения утверждены постановлением правления НБУ N23 "Об утверждении изменений к некоторым нормативно-правовых актов Национального банка" и вступают в силу 7 марта.

Регулятор отменил требования относительно размещения на веб-странице банка фотографий сотрудников кредитного посредника, а также реквизитов каждого посреднического договора.

НБУ смягчил требования к работникам кредитных посредников, которые осуществляют обслуживание потребителей (остаются требования только в отношении их деловой репутации и уровня знаний в сфере потребительского кредитования).

Предусмотрена возможность предъявления в различные банки одной справки уполномоченного органа о наличии или отсутствии задолженности по налогам и сборов (обязательных платежей), выдаваемый физическому лицу.

Регулятор установил требование об исключении кредитного посредника из перечня таких посредников в сфере потребительского кредитования на рынке банковских услуг в случае неосуществления соответствующей деятельности в течение года с даты включения в перечень (вместо требования о расторжении банком посреднического договора).

После вступления в силу постановления N23 банкам необходимо будет предоставить регулятору информацию о посреднических договорах с учетом внесенных настоящим постановлением изменений.

"Указанная информация должна быть предоставлена банками в 30-дневный срок со дня доведения НБУ до их сведения изменений к техническим условиям ведения перечня и программного обеспечения для автоматизированного ведения перечня", - сообщает Нацбанк.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Нацбанк, Кредит
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