Нацбанк изменил требования к кредитным посредникам финучреждений

Национальный банк Украины (НБУ) смягчил требования к кредитным посредникам банков. Соответствующие изменения утверждены постановлением правления НБУ N23 "Об утверждении изменений к некоторым нормативно-правовых актов Национального банка" и вступают в силу 7 марта.



Регулятор отменил требования относительно размещения на веб-странице банка фотографий сотрудников кредитного посредника, а также реквизитов каждого посреднического договора.



НБУ смягчил требования к работникам кредитных посредников, которые осуществляют обслуживание потребителей (остаются требования только в отношении их деловой репутации и уровня знаний в сфере потребительского кредитования).



Предусмотрена возможность предъявления в различные банки одной справки уполномоченного органа о наличии или отсутствии задолженности по налогам и сборов (обязательных платежей), выдаваемый физическому лицу.



Регулятор установил требование об исключении кредитного посредника из перечня таких посредников в сфере потребительского кредитования на рынке банковских услуг в случае неосуществления соответствующей деятельности в течение года с даты включения в перечень (вместо требования о расторжении банком посреднического договора).



После вступления в силу постановления N23 банкам необходимо будет предоставить регулятору информацию о посреднических договорах с учетом внесенных настоящим постановлением изменений.



"Указанная информация должна быть предоставлена банками в 30-дневный срок со дня доведения НБУ до их сведения изменений к техническим условиям ведения перечня и программного обеспечения для автоматизированного ведения перечня", - сообщает Нацбанк.



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