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Порошенко продлил санкции против российских банков

06.03.2018 16:15
Глава государства подписал указ о продлении санкций против украинских "дочек" российских банков
Петр Порошенко (фото - пресс-служба АП)

Президент Петр Порошенко подписал указ N57/2018, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 марта 2018 о применении санкций к "дочкам" российских банков.

Санкции в виде предотвращения вывода капиталов за пределы Украины в пользу связанных с банками лиц применяются к Сбербанку, Проминвестбанку, ВТБ Банку и БМ Банку сроком на один год.

Контроль за выполнением решения возлагается на секретаря СНБОУ.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Министерство иностранных дел Украины должно проинформировать компетентные органы Европейского союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о введении санкций и поставить вопрос о применении аналогичных ограничительных мер.

НБУ в марте 2017 года по поручению СНБО предложил применить санкции против Сбербанка, ВиЭс Банка, Проминвестбанка, ВТБ и БМ Банка. Санкции были впоследствии утверждены СНБО и введены в действие указом президента Порошенко.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Российская Федерация, Порошенко Петр
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