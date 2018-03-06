Порошенко продлил санкции против российских банков

Глава государства подписал указ о продлении санкций против украинских "дочек" российских банков

Президент Петр Порошенко подписал указ N57/2018, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 марта 2018 о применении санкций к "дочкам" российских банков.



Санкции в виде предотвращения вывода капиталов за пределы Украины в пользу связанных с банками лиц применяются к Сбербанку, Проминвестбанку, ВТБ Банку и БМ Банку сроком на один год.



Контроль за выполнением решения возлагается на секретаря СНБОУ.



Указ вступает в силу со дня его опубликования.



Министерство иностранных дел Украины должно проинформировать компетентные органы Европейского союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о введении санкций и поставить вопрос о применении аналогичных ограничительных мер.



НБУ в марте 2017 года по поручению СНБО предложил применить санкции против Сбербанка, ВиЭс Банка, Проминвестбанка, ВТБ и БМ Банка. Санкции были впоследствии утверждены СНБО и введены в действие указом президента Порошенко.



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