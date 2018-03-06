НБУ оштрафовал ТАСкомбанк на 6 млн грн

ТАСкомбанк оштрафован на 6 млн грн за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга

Национальный банк Украины (НБУ) в феврале оштрафовал ТАСкомбанк Сергея Тигипко на 6 млн грн за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.



"К ТАСкомбанку применена мера воздействия в виде штрафа в размере 6,080 млн грн за выявленные признаки рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга; невыполнение банком обязанности отказаться от обслуживания клиентов в случаях, предусмотренных законодательством по вопросам финмониторинга; ненадлежащее исполнение обязанности осуществлять управление рисками", - сообщает НБУ на официальном сайте.



Нацбанк также принял решение о несоответствии члена правления, ответственного за финансовый мониторинг этого банка, требованиям законодательства Украины. Членом правления отвечающим за финмониторинг, является Марина Сокова. Сообщает сайт банка.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.