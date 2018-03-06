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НБУ оштрафовал ТАСкомбанк на 6 млн грн

06.03.2018 17:05
ТАСкомбанк оштрафован на 6 млн грн за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга
Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) в феврале оштрафовал ТАСкомбанк Сергея Тигипко на 6 млн грн за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.

"К ТАСкомбанку применена мера воздействия в виде штрафа в размере 6,080 млн грн за выявленные признаки рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга; невыполнение банком обязанности отказаться от обслуживания клиентов в случаях, предусмотренных законодательством по вопросам финмониторинга; ненадлежащее исполнение обязанности осуществлять управление рисками", - сообщает НБУ на официальном сайте.

Нацбанк также принял решение о несоответствии члена правления, ответственного за финансовый мониторинг этого банка, требованиям законодательства Украины. Членом правления отвечающим за финмониторинг, является Марина Сокова. Сообщает сайт банка.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
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