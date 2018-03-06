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Доллар на межбанке потерял 12 копеек

06.03.2018 17:35
Во вторник, 6 марта, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,39/26,43, к закрытию котировки составили 26,27/26,31

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,27, максимальные - 26,39. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,31, максимальные - 26,43.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4665/0,4676,  к закрытию котировки составили 0,4650/0,4659.

Торги по евро начались с котировок 32,5547/32,6040, к закрытию котировки составили 32,5642/32,6112.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: курсы валют, межбанк
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