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Ощадбанк досрочно погасил два кредита НБУ

06.03.2018 18:25
Ощадбанк погасил кредиты рефинансирования НБУ на 3 и 2 млрд грн

Государственный Ощадбанк погасил кредиты рефинансирования Национального банка Украины (НБУ) на 3 и 2 млрд грн. Об этом сообщает FinClub.

Оба кредита банк погасил досрочно.

15 ноября Ощадбанк взял кредит у НБУ на 3 млрд грн, а 13 декабря - на 2 млрд грн.

Оба кредита привлекались сроком на 84 дня под 15,5% годовых.

До этого Альфа-Банк досрочно погасил кредит рефинансирования НБУ на 625 млн грн. Этот кредит Альфа-Банк брал 13 декабря 2017 года под залог ОВГЗ по ставке 15,5% годовых на 84 дня.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Ощадбанк, Нацбанк, Кредит
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