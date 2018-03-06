Ощадбанк досрочно погасил два кредита НБУ

Ощадбанк погасил кредиты рефинансирования НБУ на 3 и 2 млрд грн

Государственный Ощадбанк погасил кредиты рефинансирования Национального банка Украины (НБУ) на 3 и 2 млрд грн. Об этом сообщает FinClub.



Оба кредита банк погасил досрочно.



15 ноября Ощадбанк взял кредит у НБУ на 3 млрд грн, а 13 декабря - на 2 млрд грн.



Оба кредита привлекались сроком на 84 дня под 15,5% годовых.



До этого Альфа-Банк досрочно погасил кредит рефинансирования НБУ на 625 млн грн. Этот кредит Альфа-Банк брал 13 декабря 2017 года под залог ОВГЗ по ставке 15,5% годовых на 84 дня.



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