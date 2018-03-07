Официальные курсы банковских металлов на 07.03.2018

Нацбанк Украины установил на 7 марта следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 350810,01 грн;

серебро - 4379,20 грн;

платина - 252159,52 грн;

палладий - 259010,25 грн.

Напомним, на 6 марта были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 349669,38 грн;

серебро - 4372,19 грн;

платина - 256346,53 грн;

палладий - 262967,05 грн.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.