Официальные курсы банковских металлов на 07.03.2018
07.03.2018 08:00
Нацбанк Украины установил на 7 марта следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций
золото - 350810,01 грн;
серебро - 4379,20 грн;
платина - 252159,52 грн;
палладий - 259010,25 грн.
Напомним, на 6 марта были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
золото - 349669,38 грн;
серебро - 4372,19 грн;
платина - 256346,53 грн;
палладий - 262967,05 грн.
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