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Украинским банкам разрешат привлекать бессрочный субдолг

07.03.2018 11:55
Коммерческие банки попросили у НБУ возможности привлекать бессрочный субдолг
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Национальный банк Украины (НБУ) разрешит финучреждениям привлекать бессрочный субдолг. Об этом рассказал директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук в интервью FinClub.

"В дополнительном капитале первого уровня банков появится такой инструмент, как бессрочный субординированный долг. О нем нас просят частные банки", - сообщил он.

Бессрочный субординированный долг повысит прогнозируемость работы украинских банков, отмечают в НБУ.

Сейчас субдолг, как правило, привлекается на срок от семи лет. За пять лет до погашения он уже начинает амортизироваться. "Если субдолг будет привлекаться как "срочный", то он и дальше будет попадать в капитал второго уровня. Если же он станет бессрочным, то переместится в дополнительный капитал первого уровня", - объяснил Ваврищук.

Если адекватность основного капитала будет проседать ниже критической отметки, бессрочный субдолг будет автоматически конвертироваться в основной капитал первого уровня. "Отозвать такой капитал можно только в единственном случае - если вместо него банк получит от акционеров капитал более высокого уровня", - подчеркнул Виталий Ваврищук.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Нацбанк
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