НБУ не сможет забрать Буковель у Коломойского
Национальный банк Украины (НБУ) проиграл суд экс-владельцам ПриватБанка и не сможет забрать у них курорт Буковель. Об этом сообщает Finbalance.
21 февраля Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск компании Скорзонера к НБУ и разорвал несколько ипотечных договоров, заключенных между истцом и ответчиком в качестве обеспечения долговых обязательств ПриватБанка перед Нацбанком по кредитам рефинансирования.
Эти договоры были заключены между Скорзонерой и НБУ в октябре 2014 года в качестве обеспечения долговых обязательств ПриватБанка перед регулятором по кредитам рефинансирования.
Предметами ипотеки является имущество по адресу: Ивано-Франковская обл., Яремче, с. Поляница (где расположен горнолыжный курорт Буковель). Речь идет о земельных участках рекреационного назначения, для строительства гостиничного комплекса, здания подвесной пассажирской канатной дороги, паркинги и тому подобное.
Конечные бенефициары Скорзонеры - Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.
Суд заявляет, что НБУ мог списать задолженность по рефинансированию со счетов уже государственного ПриватБанка, но не сделал этого.
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