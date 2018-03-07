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НБУ не сможет забрать Буковель у Коломойского

07.03.2018 15:45
Нацбанк прогирал суд бывшим совладельцам ПриватБанка
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Национальный банк Украины (НБУ) проиграл суд экс-владельцам ПриватБанка и не сможет забрать у них курорт Буковель. Об этом сообщает Finbalance.

21 февраля Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск компании Скорзонера ​​к НБУ и разорвал несколько ипотечных договоров, заключенных между истцом и ответчиком в качестве обеспечения долговых обязательств ПриватБанка перед Нацбанком по кредитам рефинансирования.

Эти договоры были заключены между Скорзонерой и НБУ в октябре 2014 года в качестве обеспечения долговых обязательств ПриватБанка перед регулятором по кредитам рефинансирования.

Предметами ипотеки является имущество по адресу: Ивано-Франковская обл., Яремче, с. Поляница (где расположен горнолыжный курорт Буковель). Речь идет о земельных участках рекреационного назначения, для строительства гостиничного комплекса, здания подвесной пассажирской канатной дороги, паркинги и тому подобное.

Конечные бенефициары Скорзонеры - Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

Суд заявляет, что НБУ мог списать задолженность по рефинансированию со счетов уже государственного ПриватБанка, но не сделал этого.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: ПриватБанк, Банки и банковские услуги, Нацбанк
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