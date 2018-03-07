Суд списал фирмам, связанным с Климовым, 13 млрд грн долга

Компании, связанные с депутатом Леонидом Климовым, добились решения суда о списании 13 млрд грн долгов, сообщает Фонд гарантирования вкладов

Связанные с бывшим владельцем Имэксбанка депутатом Леонидом Климовым компании-заемщики пытаются избежать выполнения своих обязательств перед банком с помощью судов. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).



За несколько месяцев до признания банка неплатежеспособным его владельцы вывели оттуда высоколиквидные залоги по 41 кредиту юрлиц-инсайдеров. Единственным обеспечением по договорам на сумму 8,3 млрд грн стал футбольный стадион в Одессе. Для проведения сделки незадолго до этого стадион переоценили, что позволило искусственно увеличить его залоговую стоимость до 7,8 млрд грн.



После передачи банка в управление ФГВФЛ эту схему оспорили в суде.



Параллельно с этим, в мае, в счет погашения обязательств по четырем кредитным договорам Имэксбанк во внесудебном порядке обратил взыскание на предмет ипотеки и приобрел право собственности на футбольный стадион в Одессе. Заемщик банка оспорил это решение. Но поскольку на дату последнего судебного заседания предмет спора по делу уже отсутствовал (на тот момент владельцем стадиона уже стала компания ИмэксбанкК), постановлением суда производство по делу было закрыто.



В результате, 16 февраля суд заявил, что должники якобы выполнили в полном объеме обязательства на общую сумму 12,7 млрд грн, при том, что стоимость стадиона независимые оценщики определили на уровне 1,2 млрд грн, отмечает ФГВФЛ.



"Таким образом, одним постановлением суда со связанных с бывшим владельцем банка компаний-заемщиков снимаются обязательства по возврату полученных кредитных средств: возник риск потери Имэксбанком прав требования по кредитным договорам на сумму около 12,7 млрд грн", - указывает фонд.



В связи с этим подано апелляционное заявление на решение суда.



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