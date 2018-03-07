К закрытию межбанка доллар подешевел на 20 копеек
07.03.2018 17:42
В среду, 7 марта, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,21/26,25, к закрытию котировки составили 26,01/26,05
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,01, максимальные - 26,21. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,05, максимальные - 26,25.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4614/0,4625, к закрытию котировки составили 0,4567/0,4578.
Торги по евро начались с котировок 32,5423/32,5893, к закрытию котировки составили 32,2784/32,3280.
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
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