К закрытию межбанка доллар подешевел на 20 копеек

В среду, 7 марта, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,21/26,25, к закрытию котировки составили 26,01/26,05

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,01, максимальные - 26,21. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,05, максимальные - 26,25.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4614/0,4625, к закрытию котировки составили 0,4567/0,4578.

Торги по евро начались с котировок 32,5423/32,5893, к закрытию котировки составили 32,2784/32,3280.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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