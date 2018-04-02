Официальный курс: гривня укрепилась на 24 копейки
02.04.2018 08:00
Нацбанк повысил официальный курс гривни на 24 копейки
На 2 апреля НБУ установил официальные курсы валют на уровне:
2630,7046 грн за $100;
3241,2911 грн за 100 евро;
4,5939 грн за 10 руб РФ.
На 30 марта Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:
2654,3493 грн за $100;
3270,4238 грн за 100 евро;
4,5953 грн за 10 руб РФ.
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