Официальные курсы банковских металлов на 02.04.2018
02.04.2018 08:00
Нацбанк Украины установил на 2 апреля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций
золото - 348265,83 грн;
серебро - 4282,79 грн;
платина - 246233,95 грн;
палладий - 255178,35 грн.
Напомним, на 30 марта были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
золото - 351396,03 грн;
серебро - 4321,28 грн;
платина - 249243,40 грн;
палладий - 259329,93 грн.
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