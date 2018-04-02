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Официальные курсы банковских металлов на 02.04.2018

02.04.2018 08:00
Нацбанк Украины установил на 2 апреля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 348265,83 грн;

серебро - 4282,79 грн;

платина - 246233,95 грн;

палладий - 255178,35 грн.

Напомним, на 30 марта были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

золото - 351396,03 грн;

серебро - 4321,28 грн;

платина - 249243,40 грн;

палладий - 259329,93 грн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: банковские металлы
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