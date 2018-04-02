Курс наличного доллара снизился на 16 копеек
Средний курс продажи американской валюты упал на 14,18 коп - до 26,3875 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,1 грн, минимальный курс продажи - 26,2 грн.
Средний курс покупки евро упал на 18,38 коп и составляет 31,9275 грн, средний курс продажи - упал на 16,63 коп до 32,6060 грн. Продать евро дороже можно за 32,1 грн, купить дешевле - за 32,4 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 6,9 коп и составляет 4,154 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,3 коп и составляет 4,658 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,5 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,57 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
25,9850
|
26,3875
|
0,4154
|
0,4658
|
31,9275
|
32,6060
|
Медиана
|
26,0000
|
26,3500
|
0,4315
|
0,4640
|
31,9750
|
32,6000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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