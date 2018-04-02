ПриватБанк подал судебные иски против PwC на $3 млрд

ПриватБанк подал иск против кипрской PricewaterhouseCoopers и украинской аудиторской компании PricewaterhouseCoopers

ПриватБанк 30 марта подал в районный суд Никосии официальный судебный иск против кипрской PricewaterhouseCoopers и украинской аудиторской компании PricewaterhouseCoopers. Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.



"Сумма искового заявления составляет $3 млрд в качестве возмещения убытков, которые, как считает ПриватБанк, он получил вследствие серьезных и значительных нарушений со стороны PwC своих обязанностей и, прежде всего, обязанностей при проверке финансовой отчетности ПриватБанка за отчетные периоды, заканчивающиеся 31 декабря 2013, 31 декабря 2014 и 31 декабря 2015 года ", - говорится в сообщении.



Подача иска против PwC является логичным и необходимым шагом, учитывая большую ответственность PwC по проверке финансовой отчетности банка, отмечает пресс-служба.



"Абсолютная неспособность PwC выявить в банке операции мошенничества в течение многих лет привела к тому, что практически весь корпоративный кредитный портфель банка не обслуживается и не имеет соответствующего залогового обеспечения", - указывает председатель правления Приватбанка Петр Крумханзл.



ПриватБанк поручил международной юридической компании Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan (Великобритания) совместно с кипрскими юридическими фирмами Antis Triantafyllides & Sons и Chrysses Demetriades & Co представлять его интересы в ходе судебных разбирательств с PwC.



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