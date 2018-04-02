Долгосрочные вклады выросли в цене для всех валют
За последнюю неделю процентные ставки по депозитам выросли по долгосрочным вкладам для всех валют. Об этом свидетельствует обзор* актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 02.04.2018, см. Таблицу 1).
Таблица 1. Средние процентные ставки по депозитам на 02.04.18
|
Валюта
|
бессрочный
|
до месяца
|
от 1 до 3
месяцев
|
от 3 до 6
месяцев
|
от 6 до 12
месяцев
|
от
|
UAH
|
7,79%
|
7,98%
|
9,27%
|
11,87%
|
12,34%
|
11,94%
|
USD
|
1,01%
|
0,85%
|
1,09%
|
2,03%
|
2,58%
|
2,84%
|
EUR
|
0,66%
|
0,52%
|
0,69%
|
1,28%
|
1,75%
|
1,88%
Согласно данным мониторинга, средняя процентная ставка в гривне выросла по депозитам на срок от 6 до 12 месяцев (на 0,06 п.п. до 12,34%). А вклады сроком свыше 12 месяцев подорожали на 0,09 п.п. до 11,94% годовых. Стоимость вкладов на период до 1 месяца по-прежнему составляет 7,98% годовых. Депозиты на срок от 1 до 3 месяцев предлагают 9,27% годовых. Вклады сроком от 3 до 6 месяцев упали в цене на 0,01 п.п. до 11,87% годовых. Доходность бессрочных сбережений снизилась на 0,05 п.п. и составляет 7,79% годовых.
Средняя процентная ставка в долларах США выросла для вкладов сроком свыше 12 месяцев (на 0,02 п.п. до 2,84% годовых). Остальные вклады не изменились в цене. Стоимость бессрочных сбережений составляет 1,01% годовых. Депозиты периодом до 1 месяца предлагают 0,85% годовых, а от 1 до 3 месяцев - 1,09% годовых. Доходность вкладов на срок от 3 до 6 месяцев составляет - 2,03% годовых, а от 6 до 12 месяцев - 2,58% годовых.
Средняя процентная ставка в евро выросла по депозитам сроком свыше 12 месяцев (на 0,02 п.п. до 1,88% годовых). Не изменилась стоимость бессрочных сбережений (0,66%), и вкладов на срок до 1 месяца (0,52%). Депозиты на период от 3 до 6 месяцев предлагают 1,28% годовых. Доходность вкладов сроком от 1 до 3 месяцев составляет 0,69% годовых, от 6 до 12 месяцев - 1,75% годовых.
На графике ниже изображена динамика средних процентных ставок для вкладов всех периодов для каждой валюты за последние три недели.
*Обзор составлен на основании данных по 140 депозитным программам
от 31 украинского банка, дата последнего обновления - 02.04.18
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