Долгосрочные вклады выросли в цене для всех валют

Обзор актуальных процентных ставок по депозитам, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 02.04.2018)

За последнюю неделю процентные ставки по депозитам выросли по долгосрочным вкладам для всех валют. Об этом свидетельствует обзор* актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 02.04.2018, см. Таблицу 1).

Таблица 1. Средние процентные ставки по депозитам на 02.04.18

Валюта бессрочный до месяца от 1 до 3 месяцев от 3 до 6 месяцев от 6 до 12 месяцев от

12 месяцев UAH 7,79% 7,98% 9,27% 11,87% 12,34% 11,94% USD 1,01% 0,85% 1,09% 2,03% 2,58% 2,84% EUR 0,66% 0,52% 0,69% 1,28% 1,75% 1,88%

Согласно данным мониторинга, средняя процентная ставка в гривне выросла по депозитам на срок от 6 до 12 месяцев (на 0,06 п.п. до 12,34%). А вклады сроком свыше 12 месяцев подорожали на 0,09 п.п. до 11,94% годовых. Стоимость вкладов на период до 1 месяца по-прежнему составляет 7,98% годовых. Депозиты на срок от 1 до 3 месяцев предлагают 9,27% годовых. Вклады сроком от 3 до 6 месяцев упали в цене на 0,01 п.п. до 11,87% годовых. Доходность бессрочных сбережений снизилась на 0,05 п.п. и составляет 7,79% годовых.

Средняя процентная ставка в долларах США выросла для вкладов сроком свыше 12 месяцев (на 0,02 п.п. до 2,84% годовых). Остальные вклады не изменились в цене. Стоимость бессрочных сбережений составляет 1,01% годовых. Депозиты периодом до 1 месяца предлагают 0,85% годовых, а от 1 до 3 месяцев - 1,09% годовых. Доходность вкладов на срок от 3 до 6 месяцев составляет - 2,03% годовых, а от 6 до 12 месяцев - 2,58% годовых.

Средняя процентная ставка в евро выросла по депозитам сроком свыше 12 месяцев (на 0,02 п.п. до 1,88% годовых). Не изменилась стоимость бессрочных сбережений (0,66%), и вкладов на срок до 1 месяца (0,52%). Депозиты на период от 3 до 6 месяцев предлагают 1,28% годовых. Доходность вкладов сроком от 1 до 3 месяцев составляет 0,69% годовых, от 6 до 12 месяцев - 1,75% годовых.

На графике ниже изображена динамика средних процентных ставок для вкладов всех периодов для каждой валюты за последние три недели.

*Обзор составлен на основании данных по 140 депозитным программам

от 31 украинского банка, дата последнего обновления - 02.04.18

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