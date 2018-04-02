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Курс наличного доллара опустился на 16 копеек

02.04.2018 12:22
В понедельник, 2 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 15,40 коп до 25,9943 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 16,13 коп - до 26,3680 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,1 грн, минимальный курс продажи - 26,2 грн.

Средний курс покупки евро упал на 17,70 коп и составляет 31,9343 грн, средний курс продажи - упал на 17,63 коп до 32,5960 грн. Продать евро дороже можно за 32,1 грн, купить дешевле - за 32,4 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,8 коп и составляет 4,215 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 2,0 коп и составляет 4,652 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,5 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,55 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

25,9943

26,3680

0,4215

0,4652

31,9343

32,5960

Медиана

26,0000

26,3500

0,4330

0,4630

31,9500

32,5650


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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