Курс наличного доллара опустился на 16 копеек
Средний курс продажи американской валюты упал на 16,13 коп - до 26,3680 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,1 грн, минимальный курс продажи - 26,2 грн.
Средний курс покупки евро упал на 17,70 коп и составляет 31,9343 грн, средний курс продажи - упал на 17,63 коп до 32,5960 грн. Продать евро дороже можно за 32,1 грн, купить дешевле - за 32,4 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,8 коп и составляет 4,215 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 2,0 коп и составляет 4,652 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,5 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,55 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
25,9943
|
26,3680
|
0,4215
|
0,4652
|
31,9343
|
32,5960
|
Медиана
|
26,0000
|
26,3500
|
0,4330
|
0,4630
|
31,9500
|
32,5650
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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