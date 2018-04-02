Курс наличного доллара опустился на 16 копеек

В понедельник, 2 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 15,40 коп до 25,9943 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 16,13 коп - до 26,3680 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,1 грн, минимальный курс продажи - 26,2 грн.

Средний курс покупки евро упал на 17,70 коп и составляет 31,9343 грн, средний курс продажи - упал на 17,63 коп до 32,5960 грн. Продать евро дороже можно за 32,1 грн, купить дешевле - за 32,4 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,8 коп и составляет 4,215 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 2,0 коп и составляет 4,652 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,5 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,55 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 25,9943 26,3680 0,4215 0,4652 31,9343 32,5960 Медиана 26,0000 26,3500 0,4330 0,4630 31,9500 32,5650



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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