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Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00)

02.04.2018 12:27
В понедельник, 2 апреля, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,14/26,18*, к 12:00 котировки составили 26,15/26,19

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,14, максимальные - 26,15. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,18, максимальные - 26,19.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4563/0,4573, к 12:00 котировки составили 0,4556/0,4569.

Торги по евро начались с котировок 32,2097/32,2589,  к 12:00 котировки составили 32,2455/32,2948.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: курсы валют, межбанк
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