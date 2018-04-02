Суд наложил арест на актив Фидобанка

Печерский суд Киева арестовал нежилой дом в центре столицы по инициативе Фонда гарантирования вкладов

Суд наложил арест на нежилое здание в центре Киева, которое было незаконно выведено из перечня активов Фидобанка. Об этом Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) сообщает на официальном сайте.



Фактически здание было продано Фидобанку и куплено связанной компанией за деньги того же финучреждения, отмечает ФГВФЛ.



Договор купли-продажи должностные лица Фидобанка подписали со связанной с банком компанией Альта-Импульс 15 июля 2017 года по цене 64,2 млн грн.



"Средства для оплаты этой сделки были выведены из Фидобанка путем реализации финансовой схемы", - сообщает ФГВФЛ.



Печерский районный суд Киева наложен арест на этот нежилой дом.



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