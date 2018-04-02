Межбанк закрылся котировками доллара 26,16/26,19
02.04.2018 17:34
В понедельник, 2 апреля, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,14/26,18, к закрытию котировки составили 26,16/26,19
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,13, максимальные - 26,16. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,16, максимальные - 26,19.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4563/0,4573, к закрытию котировки составили 0,4548/0,4559.
Торги по евро начались с котировок 32,2097/32,2589, к закрытию котировки составили 32,2369/32,2713.
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
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