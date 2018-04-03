НБУ укрепил гривню еще на 14 копеек
03.04.2018 08:00
Нацбанк повысил официальный курс гривни на 14 копеек
На 3 апреля НБУ установил официальные курсы валют на уровне:
2616,0960 грн за $100;
3223,2919 грн за 100 евро;
4,5668 грн за 10 руб РФ.
На 2 апреля Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:
2630,7046 грн за $100;
3241,2911 грн за 100 евро;
4,5939 грн за 10 руб РФ.
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