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НБУ укрепил гривню еще на 14 копеек

03.04.2018 08:00
Нацбанк повысил официальный курс гривни на 14 копеек

На 3 апреля НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2616,0960 грн за $100;
3223,2919 грн за 100 евро;
4,5668 грн за 10 руб РФ.

На 2 апреля Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:

2630,7046 грн за $100;
3241,2911 грн за 100 евро;
4,5939 грн за 10 руб РФ.


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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Курс валют
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