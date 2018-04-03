НБУ укрепил гривню еще на 14 копеек

Нацбанк повысил официальный курс гривни на 14 копеек

На 3 апреля НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2616,0960 грн за $100;

3223,2919 грн за 100 евро;

4,5668 грн за 10 руб РФ.



На 2 апреля Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2630,7046 грн за $100;

3241,2911 грн за 100 евро;

4,5939 грн за 10 руб РФ.



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