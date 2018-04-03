 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.01  26.36   EUR:  31.96  32.54
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Наличные курсы валют: данные на 10:00

03.04.2018 10:23
Во вторник, 3 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 7,13 коп до 25,9230 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 3,85 коп - до 26,3295 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,1 грн, минимальный курс продажи - 26,15 грн.

Средний курс покупки евро упал на 11,30 коп и составляет 31,8210 грн, средний курс продажи - упал на 9,00 коп до 32,5060 грн. Продать евро дороже можно за 32,05 грн, купить дешевле - за 32,3 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 9,3 коп и составляет 4,123 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,8 коп и составляет 4,644 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,45 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,55 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

25,9230

26,3295

0,4123

0,4644

31,8210

32,5060

Медиана

25,9750

26,3000

0,4285

0,4625

31,9000

32,5000


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Новости партнеров