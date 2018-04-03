Наличные курсы валют: данные на 10:00

Во вторник, 3 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 7,13 коп до 25,9230 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 3,85 коп - до 26,3295 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,1 грн, минимальный курс продажи - 26,15 грн.

Средний курс покупки евро упал на 11,30 коп и составляет 31,8210 грн, средний курс продажи - упал на 9,00 коп до 32,5060 грн. Продать евро дороже можно за 32,05 грн, купить дешевле - за 32,3 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 9,3 коп и составляет 4,123 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,8 коп и составляет 4,644 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,45 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,55 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 25,9230 26,3295 0,4123 0,4644 31,8210 32,5060 Медиана 25,9750 26,3000 0,4285 0,4625 31,9000 32,5000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.