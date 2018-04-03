Наличные курсы валют: данные на 10:00
Средний курс продажи американской валюты упал на 3,85 коп - до 26,3295 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,1 грн, минимальный курс продажи - 26,15 грн.
Средний курс покупки евро упал на 11,30 коп и составляет 31,8210 грн, средний курс продажи - упал на 9,00 коп до 32,5060 грн. Продать евро дороже можно за 32,05 грн, купить дешевле - за 32,3 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 9,3 коп и составляет 4,123 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,8 коп и составляет 4,644 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,45 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,55 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
25,9230
|
26,3295
|
0,4123
|
0,4644
|
31,8210
|
32,5060
|
Медиана
|
25,9750
|
26,3000
|
0,4285
|
0,4625
|
31,9000
|
32,5000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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