Процентные ставки по кредитам снизились

Обзор актуальных кредитных программ, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 03.04.2017)

За первый квартал процентные ставки по кредитам в украинских банках снизились. Из 27 исследуемых банков, кредитуют 24. Количество предлагаемых банками кредитных программ составляет 86.

Средняя процентная ставка по кредитам на автомобили упала на 0,98 п.п. и составляет 14,40% годовых. В последнем квартале прошлого года автокредиты подешевели на 0,67 п.п. Минимальные ставки предлагает Банк Вернум (0,01% при первом взносе 90%) и Правэкс-Банк (0,99% при взносе 50% на 12 месяцев). Ссуды на авто предполагают разовую комиссию до 4% и ежегодную страховку автомобиля.

Средняя стоимость ипотеки по итогам квартала опустилась на 0,60 п.п., и составляет 19,22% годовых. В прошлом квартале средняя ставка снизилась на 0,11 п.п. Минимальные ставки предлагает Укргазбанк (5-7%) на жилье на первичном рынке. Банк Пивденный кредитует недвижимость на вторичном рынке под 15-16% годовых. Кредобанк дает ссуды на готовое жилье под 17% годовых.

Потребительские кредиты подешевели на 1,62 п.п. Средняя процентная ставка составляет 37,04% годовых. За прошлый квартал средняя стоимость выросла на 1,16 п.п. Самые дешевые из потреб кредитов - кредиты под залог (авто, недвижимости, депозитов). Минимальные ставки под залог недвижимости предлагают КредитАгрикольБанк (17,41%), ПинБанк (18,0%). Наиболее дорогими остаются кредиты наличными без обезпечения, их стоимость составляет 50-122% годовых. Максимальные ставки предлагают ОТП Банк (122%), Банк Конкорд (98,55%), УкрсибБанк (68,2%).

Средняя ставка по овердрафтам в первом квартале упала минимально, на 0,03 п.п. и составляет 33,10% годовых.

При написании материала исследовались 24 банка, 86 кредитных программ,

данные по состоянию на 03.04.17

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