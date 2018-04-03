Наличные курсы валют: данные на 12:00

Во вторник, 3 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 1,33 коп до 25,9810 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 0,03 коп - до 26,3683 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,21 грн, минимальный курс продажи - 26,25 грн.

Средний курс покупки евро упал на 4,10 коп и составляет 31,8933 грн, средний курс продажи - упал на 4,20 коп до 32,5540 грн. Продать евро дороже можно за 32,1 грн, купить дешевле - за 32,36 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,5 коп и составляет 4,201 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,9 коп и составляет 4,643 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,45 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,55 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 25,9810 26,3683 0,4201 0,4643 31,8933 32,5540 Медиана 26,0000 26,3500 0,4290 0,4630 31,9500 32,5500



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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