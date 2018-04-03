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USD:  26.01  26.36   EUR:  31.96  32.54
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Наличные курсы валют: данные на 12:00

03.04.2018 12:12
Во вторник, 3 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 1,33 коп до 25,9810 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 0,03 коп - до 26,3683 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,21 грн, минимальный курс продажи - 26,25 грн.

Средний курс покупки евро упал на 4,10 коп и составляет 31,8933 грн, средний курс продажи - упал на 4,20 коп до 32,5540 грн. Продать евро дороже можно за 32,1 грн, купить дешевле - за 32,36 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,5 коп и составляет 4,201 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,9 коп и составляет 4,643 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,45 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,55 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

25,9810

26,3683

0,4201

0,4643

31,8933

32,5540

Медиана

26,0000

26,3500

0,4290

0,4630

31,9500

32,5500


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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