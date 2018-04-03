Наличные курсы валют: данные на 12:00
Средний курс продажи американской валюты вырос на 0,03 коп - до 26,3683 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,21 грн, минимальный курс продажи - 26,25 грн.
Средний курс покупки евро упал на 4,10 коп и составляет 31,8933 грн, средний курс продажи - упал на 4,20 коп до 32,5540 грн. Продать евро дороже можно за 32,1 грн, купить дешевле - за 32,36 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,5 коп и составляет 4,201 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,9 коп и составляет 4,643 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,45 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,55 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
25,9810
|
26,3683
|
0,4201
|
0,4643
|
31,8933
|
32,5540
|
Медиана
|
26,0000
|
26,3500
|
0,4290
|
0,4630
|
31,9500
|
32,5500
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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