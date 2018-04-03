Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00)

Во вторник, 3 апреля, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,27/26,31*, к 12:00 котировки составили 26,33/26,36

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,27, максимальные - 26,33. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,31, максимальные - 26,36.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4566/0,4576, к 12:00 котировки составили 0,4573/0,4582.



Торги по евро начались с котировок 32,3830/32,4297, к 12:00 котировки составили 32,4201/32,4544.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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