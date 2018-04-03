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Фонд гарантирования продал активы банков-банкротов на 356 млн грн

03.04.2018 12:45
На прошлой неделе Фонд гарантирования вкладов продал активы 37 неплатежеспособных банков

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) на прошлой неделе продал активы 37 неплатежеспособных банков на общую сумму 356,46 млн грн. Об этом ФГВФЛ сообщает на официальном сайте.

Из этой суммы 241,54 млн грн пришлось на права требования по кредитам и 23,88 млн грн - на основные средства банков.

Кроме того, 1,28 млн грн получено от непосредственной продажи имущества банков, 26,23 млн грн - от продажи дебиторской задолженности перед банками, 63,30 млн грн - от реализации активов группы "ценные бумаги/корпоративные права", 0,24 млн грн - от продажи других активов, уточняет ФГВФЛ.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
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