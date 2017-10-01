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Закрылась старейшая криптобиржа Китая

01.10.2017 11:49
BTCChina прекратила торговые операции с 30 сентября
Фото – criptomoedasfacil

Одна из старейших в мире криптовалютных бирж - BTCChina прекратила торговые операции, пишет у себя в Twitter ее основатель Бобби Ли.

Бобби Ли выразил надежду, что торговая площадка компании BTCC будет работать долго. Компания BTCC продолжает свое развитие.

Просуществовавшая 2305 дней BTCChina в сентябре анонсировала остановку торгов, дополнительно пояснив, что закрытие биржевых торгов распространяется лишь на резидентов Китая.

Напомним, что все криптовалютные обменные площадки, зарегистрированные в Пекине, должны прекратить торговые операции до середины сентября.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Китай, криптовалюта, криптоэкономика, криптобиржа, криптовалютная биржа, BTCChina
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