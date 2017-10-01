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В Японии появятся одиннадцать новых криптовалютных бирж

01.10.2017 12:40
Агентство финансовых услуг Японии выдало лицензии на осуществление криптовалютных операций одиннадцати компаниям
Фото – iStock/Global Images Ukraine

Агентство финансовых услуг Японии (FSA) утвердила список из 11 компаний, которые будут выступать операторами бирж криптовалют, сообщает Reuters.

Вместе с тем, FSA представило ряд требований к биткоин-биржам. Это создание надёжной компьютерной сети, изоляция счетов клиентов и идентификация личностей клиентов.

Финансовые регуляторы Японии уже создали нормативную базу для криптовалютного обращения, что привело к росту торгов биткоином и другими криптовалютами. В FSA сообщили, что таким образом Токио намеревается установить баланс между мерами по защите инвесторов и мерами по поддержке финтех-инноваций в стране.

Более того, японские чиновники сообщили, что они не собираются запрещать ICO, хотя такие предложения и появляются, время от времени.

Таким образом, политика Японии в этой сфере заметно отличается от политики её соседей в лице Китая и Южной Кореи, где кампании по первичному размещению токенов попали под запрет.

Напомним, что Япония и Корея переходят на платежи в криптовалюте Ripple

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Япония, биткоин, Bitcoin, криптовалюта, токены, ICO, криптовалюта биткоин, криптовалютная биржа
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