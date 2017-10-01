В Японии появятся одиннадцать новых криптовалютных бирж

Агентство финансовых услуг Японии выдало лицензии на осуществление криптовалютных операций одиннадцати компаниям

Агентство финансовых услуг Японии (FSA) утвердила список из 11 компаний, которые будут выступать операторами бирж криптовалют, сообщает Reuters.

Вместе с тем, FSA представило ряд требований к биткоин-биржам. Это создание надёжной компьютерной сети, изоляция счетов клиентов и идентификация личностей клиентов.

Финансовые регуляторы Японии уже создали нормативную базу для криптовалютного обращения, что привело к росту торгов биткоином и другими криптовалютами. В FSA сообщили, что таким образом Токио намеревается установить баланс между мерами по защите инвесторов и мерами по поддержке финтех-инноваций в стране.

Более того, японские чиновники сообщили, что они не собираются запрещать ICO, хотя такие предложения и появляются, время от времени.

Таким образом, политика Японии в этой сфере заметно отличается от политики её соседей в лице Китая и Южной Кореи, где кампании по первичному размещению токенов попали под запрет.

Напомним, что Япония и Корея переходят на платежи в криптовалюте Ripple

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