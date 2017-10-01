В Японии появятся одиннадцать новых криптовалютных бирж
Агентство финансовых услуг Японии (FSA) утвердила список из 11 компаний, которые будут выступать операторами бирж криптовалют, сообщает Reuters.
Вместе с тем, FSA представило ряд требований к биткоин-биржам. Это создание надёжной компьютерной сети, изоляция счетов клиентов и идентификация личностей клиентов.
Финансовые регуляторы Японии уже создали нормативную базу для криптовалютного обращения, что привело к росту торгов биткоином и другими криптовалютами. В FSA сообщили, что таким образом Токио намеревается установить баланс между мерами по защите инвесторов и мерами по поддержке финтех-инноваций в стране.
Более того, японские чиновники сообщили, что они не собираются запрещать ICO, хотя такие предложения и появляются, время от времени.
Таким образом, политика Японии в этой сфере заметно отличается от политики её соседей в лице Китая и Южной Кореи, где кампании по первичному размещению токенов попали под запрет.
Напомним, что Япония и Корея переходят на платежи в криптовалюте Ripple
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