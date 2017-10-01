Австралия узаконила ICO

В Австралии выпустили нормативное руководство для выходящих на ICO

Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) урегулировала запуска первоначальных предложений монет (ICO) для предприятий.

Правовой режим для криптографических токенов, выпущенных в ICO, будет зависеть от их структуры. Некоторые продажи токенов будут классифицироваться в соответствии с общим австралийским законодательством о потребителях, ICO финансовых продуктов будут регулироваться Законом о корпорациях.

Закон о корпорациях предусматривает защиту инвесторов. "В некоторых случаях эмитенты ICO могут устанавливать для инвесторов право на получение оплаченных услуг. Однако, если ценность приобретенных цифровых монет зависит от объединения средств участников/использования этих средств в рамках соглашения, то ICO, вероятно, будет соответствовать требованиям MIS [управляемым инвестиционным схемам]. Такое часто бывает в случае, если продукт ICO имеет атрибуты инвестиций", - говорится в заявлении ASIC.

В случае, если ICO предлагает финансовый продукт, то операторам ICO может потребоваться приобретение рыночной лицензии.

В документе говорится, что в соответствии с Законом о корпорациях существует и "ряд обязательств по раскрытию информации, регистрации и лицензированию".

"Инвесторам необходимо внимательно изучить документацию ICO, поскольку режим защиты инвесторов в соответствии с "Законом о корпорациях" не предусмотрен", - прокомментировал комиссар ASIC Джон Прайс случай, если токены не являются финансовыми продуктами.

Отметим, что ASIC по сравнению с другими регуляторами, например, китайскими, симпатизирует привлечению капитала на основе технологии распределенного реестра, полагая, что она может расширить возможности по сбору средств для бизнеса.

По данным CoinDesk, в течение второго квартала этого года в результате деятельности ICO было привлечено около $797 млн, в сентябре уже собрано $517 млн в виде совокупного финансирования.

Ранее сообщалось, что правительство Австралии подало в Парламент законопроект, который предусматривает решение проблемы "двойного налогообложения" для криптовалют путем отмены налога на их покупку.

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