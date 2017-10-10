Венесуэла готовится выпустить собственную криптовалюту
Власти Венесуэлы рассматривают возможность создания собственной цифровой валюты для преодоления гиперинфляции, пишет The Merkle.
К разработке концепции национальной криптовалюты центробанк Венесуэлы привлек компанию Onixcoin. Правительство южноамериканской страны рассматривает различные возможности для развития майнинга в Венесуэле.
Отметим, что из-за гиперинфляции в Венесуэле наблюдается чрезвычайно высокий спрос на криптовалюты. Местные бизнесмены соглашаются принимать даже цифровые коллекционные карты с лягушонком Пепе, создаваемые на блокчейн-платформе Counterparty. С другой стороны, власти Венесуэлы жестко пресекают деятельность по добыче криптовалют, обвиняя майнеров в интернет-мошенничестве и краже электричества.
Над созданием собственной криптовалюты сейчас работают много государств. В частности правительство Объединенных Арабских Эмиратов намерилось выпустить криптовалюту ЕmCash. А Японские банки создали консорциум по созданию национальной цифровой валюты J-Coin.
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