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Венесуэла готовится выпустить собственную криптовалюту

10.10.2017 10:04
Центробанк Венесуэлы озадачился созданием национальной криптовалюты в связи с тяжелым экономическим положением в стране
Фото – iStock/Global Images Ukraine

Власти Венесуэлы рассматривают возможность создания собственной цифровой валюты для преодоления гиперинфляции, пишет The Merkle.

К разработке концепции национальной криптовалюты центробанк Венесуэлы привлек компанию Onixcoin. Правительство южноамериканской страны рассматривает различные возможности для развития майнинга в Венесуэле.

Отметим, что из-за гиперинфляции в Венесуэле наблюдается чрезвычайно высокий спрос на криптовалюты. Местные бизнесмены соглашаются принимать даже цифровые коллекционные карты с лягушонком Пепе, создаваемые на блокчейн-платформе Counterparty. С другой стороны, власти Венесуэлы жестко пресекают деятельность по добыче криптовалют, обвиняя майнеров в интернет-мошенничестве и краже электричества.

Над созданием собственной криптовалюты сейчас работают много государств. В частности правительство Объединенных Арабских Эмиратов намерилось выпустить криптовалюту ЕmCash. А Японские банки создали консорциум по созданию национальной цифровой валюты J-Coin.

Читайте также: Японская SBI Holdings создает собственную цифровую валюту 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: криптовалюта, майнинг, mining, Венесуэла, национальная криптовалюта, гиперинфляция
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