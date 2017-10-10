Франция спешит узаконить ICO

Во Франции разрабатываются правила регуляции продаж токенов на ICO

Франция стремится сформулировать правила продаж токенов - первоначальных предложений монет - ICO в самом ближайшем будущем, сообщает деловой журнал Challenges.

"Мы хотим быстро решить этот вопрос", - сказал президент ассоциации финансистов Autorite des marches (AMF) Роберт Офеле.

Пока неясно, когда будут опубликованы правила, но он добавил, что его агентство стремится формализовать правила вокруг случаев применения блокчейна, ссылаясь на его растущий статус во Франции.

"[Цифровые валюты] могут очень легко стать местом для всего, чего нужно избегать: уклонения от уплаты налогов, отмывания денег или финансирование терроризма, но они также удовлетворяют более законным потребностям в денежных переводах - быстрым и беспроблемным способом", - продемонстрировал позитивное отношение к криптовалютам Офеле.

Напомним, что сейчас многие государства пытаются узаконить привлечение капитала путем первоначального предложения монет. В частности, в Австралии выпустили нормативное руководство для выходящих на ICO.

Читайте также: Satoshi Fund выходит на американский рынок ICO

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.