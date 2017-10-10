 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.59  26.91   EUR:  31.12  31.74
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Мексика легализует биткоин

10.10.2017 13:03
Мексика планирует выпустить регулирующее законодательство для Биткоина
Фото – anycoin.news

Мексиканские регуляторы решили создать регулирующее законодательство с целью контролирования биткоина и криптовалютного обращения, сообщает bitcoin.com

Данный закон "предлагает меры по регулированию компаний, занимающихся цифровой валютой, в частности, биткоином. Меры пока прописаны без особых подробностей. Центральный Банк будет третейским судьей в таких операциях".

Этот закон является прямым ответом государства на криптовалютный бум в стране. Многие аналитики утверждают, что Мексика станет главным центром финансовых технологий в своем регионе.

"Мы начали с менее чем 50 компаний в 2015 году, до 158 в 2016 году, в этом году подобных компаний уже 240", - сообщил источник bitcoin.com.

Пока правительство не выпускало никаких официальных заявлений по этому поводу. Однако, учитывая значительный рост популярности криптовалют, данный законопроект имеет все шансы появиться в ближайшие полгода.

Напомним, что в Сингапуре также работают над созданием нормативной базы для платежей в криптовалютах.

Читайте также: Satoshi Fund выходит на американский рынок ICO

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в TwitterFacebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: криптовалюта, криптоэкономика, криптовалюта биткоин, криптовалюта bitcoin, Мексика, легализация биткоина
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров