Мексика легализует биткоин
Мексиканские регуляторы решили создать регулирующее законодательство с целью контролирования биткоина и криптовалютного обращения, сообщает bitcoin.com.
Данный закон "предлагает меры по регулированию компаний, занимающихся цифровой валютой, в частности, биткоином. Меры пока прописаны без особых подробностей. Центральный Банк будет третейским судьей в таких операциях".
Этот закон является прямым ответом государства на криптовалютный бум в стране. Многие аналитики утверждают, что Мексика станет главным центром финансовых технологий в своем регионе.
"Мы начали с менее чем 50 компаний в 2015 году, до 158 в 2016 году, в этом году подобных компаний уже 240", - сообщил источник bitcoin.com.
Пока правительство не выпускало никаких официальных заявлений по этому поводу. Однако, учитывая значительный рост популярности криптовалют, данный законопроект имеет все шансы появиться в ближайшие полгода.
Напомним, что в Сингапуре также работают над созданием нормативной базы для платежей в криптовалютах.
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