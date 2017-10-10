Мексика легализует биткоин

Мексика планирует выпустить регулирующее законодательство для Биткоина

Мексиканские регуляторы решили создать регулирующее законодательство с целью контролирования биткоина и криптовалютного обращения, сообщает bitcoin.com.

Данный закон "предлагает меры по регулированию компаний, занимающихся цифровой валютой, в частности, биткоином. Меры пока прописаны без особых подробностей. Центральный Банк будет третейским судьей в таких операциях".

Этот закон является прямым ответом государства на криптовалютный бум в стране. Многие аналитики утверждают, что Мексика станет главным центром финансовых технологий в своем регионе.

"Мы начали с менее чем 50 компаний в 2015 году, до 158 в 2016 году, в этом году подобных компаний уже 240", - сообщил источник bitcoin.com.

Пока правительство не выпускало никаких официальных заявлений по этому поводу. Однако, учитывая значительный рост популярности криптовалют, данный законопроект имеет все шансы появиться в ближайшие полгода.

Напомним, что в Сингапуре также работают над созданием нормативной базы для платежей в криптовалютах.

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