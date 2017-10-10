В Верховную Раду внесен законопроект о легализации криптовалют
Законопроект о легализации криптовалют и регулировании правоотношений в сфере оборота, хранения, использования и проведения операций с криптовалютами был внесен на рассмотрение Верховной Рады Украины.
Авторами законопроекта стали трое народных депутатов из фракции "Народный фронт" Ирина Ефремова, Ирина Войцеховская и Игорь Котвиций, и еще один нардеп от БПП Иван Рыбак.
"Криптовалюта - это программный код, являющийся объектом права собственности и предметом договора мены, информация о котором вноситься и сохраняется в системе блокчейн", - так определяют термин криптовалюта разработчики нормативного акта.
Таким образом, криптовалюта не является законным платежным средством, а может выступать только предметом договора мены. Разработчики также считают, что лица проводящие операции с криптовалютами на территории Украины должны раскрывать данные о себе. Следовательно, государство намерено взимать налоги с операций мены. Под налогообложение попадают также и майнинговой индустрии.
В проекте закона отмечается, что нарушение положений данного закона может повлечь за собой не только гражданско-правовую, административную ответственность, но и уголовную.
Украинское государство традиционно готово взимать поборы, но не готово гарантировать что-либо ее участникам. "Государство не гарантирует и не предпринимает никаких мер по обеспечению деятельности онлайн-сервисов для обмена криптовалюты", говорится в статье 4 законопроекта.
Предлагаемый законопроект о регулировании криптовалют на постсоветском пространстве и один из первых в мире.
Ранее сообщалось, что финансовый комитет Верховной Рады приступил к разработке законопроекта о статусе и принципам обращения криптовалют.
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