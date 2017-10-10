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Дубай переводит сделки с недвижимостью на блокчейн

10.10.2017 19:00
Земельный департамент Дубая внедряет технологию блокчейн для надзора за сделками с землей и покупкой недвижимости
Фото – inform-ua.info

В рамках перевода правительственной документации на технологию распределенного реестра к 2020 году, Земельный департамент Дубая внедряет технологию блокчейн для надзора за сделками с землей и недвижимостью, пишет CoinDesk.

"Наша цель - объединить все объекты недвижимости и отделов на единой платформе. Мы надеемся завершить наш проект в 2019-2020 годах", - сказал в заявлении генеральный директор Земельного департамента Султан Бутти бен Мейрен.

Внедрение блокчейна должно завоевать доверие мировых инвесторов и создать удобства для арендаторов, чьи договоры будут регистрироваться системой.

Как сообщается, платформа соединяет арендаторов с арендодателями жилья и другими владельцами недвижимости, такой как электрические, водопроводные и телекоммуникации.

Участники договорных отношений с землей и недвижимостью смогут получить возможность "производить платежи в электронном виде без необходимости писать чеки или распечатывать бумагу ... в течение нескольких минут в любое время и из любой точки мира".

Среди партнеров Департамента земли Дубая один из крупнейших девелоперов в султанате - Asset Management Group, один из крупнейших банков региона - Emirates NBD, мебельная сеть ИКЕА и Эмиратский центр удостоверения личности.

Сейчас в мире наблюдается массовый переход государственных структур на использование технологии распределенного реестра. Одним из наиболее развивающихся направлений являются финансы. Так, в Сингапуре внедрил блокчейн в банковскую систему, что позволяет записывать, получать доступ и распределять информацию среди банков-участников.

В свою очередь, банк Англии сейчас переводит конфиденциальность клиентов на блокчейн рамках своей финтех программы.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: blockchain, блокчейн, Дубай, блокчейн-платформа, сделки с недвижимостью, сделки с землей
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