Дубай переводит сделки с недвижимостью на блокчейн
В рамках перевода правительственной документации на технологию распределенного реестра к 2020 году, Земельный департамент Дубая внедряет технологию блокчейн для надзора за сделками с землей и недвижимостью, пишет CoinDesk.
"Наша цель - объединить все объекты недвижимости и отделов на единой платформе. Мы надеемся завершить наш проект в 2019-2020 годах", - сказал в заявлении генеральный директор Земельного департамента Султан Бутти бен Мейрен.
Внедрение блокчейна должно завоевать доверие мировых инвесторов и создать удобства для арендаторов, чьи договоры будут регистрироваться системой.
Как сообщается, платформа соединяет арендаторов с арендодателями жилья и другими владельцами недвижимости, такой как электрические, водопроводные и телекоммуникации.
Участники договорных отношений с землей и недвижимостью смогут получить возможность "производить платежи в электронном виде без необходимости писать чеки или распечатывать бумагу ... в течение нескольких минут в любое время и из любой точки мира".
Среди партнеров Департамента земли Дубая один из крупнейших девелоперов в султанате - Asset Management Group, один из крупнейших банков региона - Emirates NBD, мебельная сеть ИКЕА и Эмиратский центр удостоверения личности.
Сейчас в мире наблюдается массовый переход государственных структур на использование технологии распределенного реестра. Одним из наиболее развивающихся направлений являются финансы. Так, в Сингапуре внедрил блокчейн в банковскую систему, что позволяет записывать, получать доступ и распределять информацию среди банков-участников.
В свою очередь, банк Англии сейчас переводит конфиденциальность клиентов на блокчейн рамках своей финтех программы.
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