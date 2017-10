Японские майнеры получат льготную электроэнергию

В Японии поставщик возобновляемой энергии предлагает майнерам электроэнергию по льготным тарифам

Японский поставщик возобновляемых источников энергии Looop планирует снизить издержки для майнеров криптовалют путем единой ежемесячной платы за использование электричества до определенного уровня в зоне обслуживания Токийской электросетевой компании, пишет bit.news.

Согласно тарифному плану Mining Flat клиентам предоставляется право подписаться на "эквивалентный контракт на 1 кВт (10 А или 1 кВА)". Майнерам предоставляется возможность использовать до 250 кВт с фиксированной ежемесячной ценой в 6 170 иен. Есть несколько видов контрактов. Например, контракт на 3 кВт позволит им использовать до 750 кВт*ч. Перерасход считается в размере 22 иен за 1 кВт*ч.

Согласно оценке IT Media, ежемесячная стоимость электроэнергии для контракта на 3 кВт на 16,9% меньше, чем TEPCO будет взимать за аналогичную услугу. Клиенты смогут начать подачу заявки на эту новую услугу в этом месяце.

Президент Looop, Шойчиро Накамуро, подчеркнул, что майнинговая промышленность использует много электроэнергии. По его мнению, высокая стоимость электроэнергии является слабым местом Японии, что затрудняет проникновение на ее рынок майнинга. "Я бы хотел поддержать отечественные майнинговые компании, предложив этот тарифный план", - отметил он.

Японские потребители также могут оплачивать свои счета за электроэнергию биткоинами. Розничный торговец энергоресурсами Remix Point начал принимать платежи в биткоинах за свои услуги по электроснабжению, а также предлагать скидки для клиентов, использующих криптовалюту.

Looop Co. Ltd - поставщик возобновляемых источников энергии в Токио, который предлагает продукты и услуги в области природной энергии, а также услуги розничной торговли электроэнергией. Компания начала свою деятельность в марте 2011 года. Другие предлагаемые продукты включают солнечную, ветровую, биомассу, гидроэлектрическую и геотермальную энергетические системы. По данным IT Media, более 55 000 японских домохозяйств используют услуги Looop для электроснабжения.

