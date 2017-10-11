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Россия запретит доступ ко всем криптовалютным биржам

11.10.2017 17:32
Центробанк РФ заблокирует доступ к криптовалютным биржам из-за того, что криптовалюты являются сомнительными ресурсами
Фото – startupnetwork.ru

В Центробанке РФ считают, что криптовалютные биржи являются "сомнительными" ресурсами и заблокируют к ним доступ в ближайшем будущем, заявил первый заместитель председателя Центрального банка России Сергей Швецов на форуме "Российский рынок производных финансовых инструментов".

"Мы не можем стоять в стороне. Мы не можем предоставить прямой и легкий доступ к таким сомнительным инструментам для розничной торговли", - отметил Швецов.

Во время выступления Швецов добавил, что центральный банк видит растущий интерес к криптовалютам из-за высокой доходности. По его мнению, биткоин из расчетной единицы превращается в актив, который приобретается в целях получения высокой доходности за короткий период времени, "то есть просматриваются признаки финансовой пирамиды".

"Мы считаем, что для наших граждан, для бизнеса использование таких криптовалют как инвестиционного объекта сопряжено с неоправданно высокими рисками", - сказал Шевцов.

Как сообщалось, Центробанк Венесуэлы озадачился созданием национальной криптовалюты в связи с тяжелым экономическим положением в стране.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Россия, Банк России, криптоэкономика, криптобиржа, криптовалюта bitcoin, криптовалютная биржа
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