Россия запретит доступ ко всем криптовалютным биржам
В Центробанке РФ считают, что криптовалютные биржи являются "сомнительными" ресурсами и заблокируют к ним доступ в ближайшем будущем, заявил первый заместитель председателя Центрального банка России Сергей Швецов на форуме "Российский рынок производных финансовых инструментов".
"Мы не можем стоять в стороне. Мы не можем предоставить прямой и легкий доступ к таким сомнительным инструментам для розничной торговли", - отметил Швецов.
Во время выступления Швецов добавил, что центральный банк видит растущий интерес к криптовалютам из-за высокой доходности. По его мнению, биткоин из расчетной единицы превращается в актив, который приобретается в целях получения высокой доходности за короткий период времени, "то есть просматриваются признаки финансовой пирамиды".
"Мы считаем, что для наших граждан, для бизнеса использование таких криптовалют как инвестиционного объекта сопряжено с неоправданно высокими рисками", - сказал Шевцов.
Как сообщалось, Центробанк Венесуэлы озадачился созданием национальной криптовалюты в связи с тяжелым экономическим положением в стране.
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