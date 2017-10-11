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Абу-Даби урегулировало правила ICO

11.10.2017 19:19
Правительство Абу-Даби разработало новые правила для организаторов и участников первоначального размещения монет (ICO)
Фото – ForkLog.

Регулятор финансовых услуг Абу-Даби (FSRA) разработал новые правила противодействия отмыванию денег при продаже токенов, классифицируя некоторые из них как ценные бумаги а другие как товары, пишет CoinDesk.

Опубликованный вчера девятистраничный циркуляр включает случаи, когда продажа токенов подпадает под определение безопасности в соответствии с законом Абу-Даби или за его пределами. Такое определение может варьироваться от проекта к проекту, поэтому агентство настоятельно призвало организаторов в регионе "как можно скорее связаться с нами в процессе сбора средств".

Согласно циркуляру, токены, которые не рассматриваются как ценные бумаги, а будут рассматриваться как товары наряду с криптовалютами. В результате их торговля не будет регулироваться FSRA. Это определение FSRA приводит в соответствие с решением Комиссии по торговле товарными фьючерсами США.

Вчера стало известно, что Франция также разрабатывает правила регуляции продаж токенов на ICO.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: ICO, токены, Абу-Даби, цифровые ценные бумаги, первоначальное предложение монет, первоначальное размещение монет
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